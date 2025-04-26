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Madarator
В ходе массового сбоя на Украине перестала работать оплата в магазинах, такси и финансовые переводы
Украинские власти и банковские учреждения пока не предоставили комментариев по поводу сбоя.

   На Украине случился массовый сбой в функционировании банковских и платежных систем. О проблемах рассказывается в свежей публикации журналистов сетевого ресурса «Страна.ua». По данным национальных медиа, проблемы с оплатами и переводами возникли по всей территории Украины: простые люди не могут расплатиться за поездки в такси, при покупке товаров в магазинах или же при поездке в общественном транспорте.

   Так, отказалась функционировать программа «Дия» и вышли из строя платежные системы. Нельзя расплатиться на Украине и при помощи международных платежных систем, созданных в Соединенных Штатах – Apple Pay и Google Pay. Точно такие же проблемы затронули и «Новую почту».



   К утру до конца выяснить, что послужило причиной масштабного сбоя в функционировании систем оплаты не удалось. Комментариев от сотрудников украинских кредитно-банковских организаций и работников украинских госорганов получить также не удалось.

   О том, что проблемы повсеместные, свидетельствуют и огромное количество жалоб, написанных украинскими гражданами в соцсетях.

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#украина #новости украины #платежные системы #apple pay #google pay #переводы #дия #украинские банки
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