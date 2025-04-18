Теперь весь вопрос в финансировании и наличии необходимого количества производственных мощностей. Ведь британский ВПК сегодня является слишком слабым и недофинансированным.

Британское оборонное ведомство отчиталось на публичном уровне о прошедшей успешно проверке электронного вооружения под личным наименованием RapidDestroyer. Последнее в рамках испытаний обезвредило рой атаковавших заданный район беспилотников. Для обезвреживания оных использовался мощный поток радиочастот. Об успехе специалистов британского военно-промышленного комплекса рассказали корреспонденты Financial Times. Также журналисты подтвердили, что в теории официальный Лондон высокотехнологичное оружие нового типа может передать украинской армии для участия в текущем конфликте.









По словам военных, давших комментарий репортёрам, на полигоне в рамках проверки системы в условиях, приближенных к боевым, в заданный квадрат пытались добраться два отряда БЛА по 8 единиц в каждом. Все такие группы дронов были безопасно обезврежены. Всего же с момента начала проверки было выведено из строя не менее 100 беспилотников.

Согласно открытой информации, RapidDestroyer является проектом коллективного творчества британских военных техников и французских специалистов под эгидой консорциума.

По данным тех же источников, оружейный радиочастотный блок устанавливается во вместительный грузовик и потребляет существенное количество электроэнергии.