Ранее американский президент отверг идею продажи Украине оружия на 50 млрд. долларов.

Владимир Зеленский рассказал, что украинское государство хотело бы выкупить у Соединенных Штатов для собственных оборонных нужд 10 зенитных систем Patriot. Украинский президент пояснил, что готовность к дорогостоящей покупке опирается на внешнее финансирование. Согласно словам главы Украины, 10 систем ЗРК, произведенных в США, это не предел нужд ВСУ. И если есть возможность купить больше противоракетных систем, то Украина обязательно приобретет таких ЗРК больше.

Зеленский резюмировал, что обсуждал этот разговор с текущим американским президентом. Последний подтвердил, что Североамериканское государство «будет работать над этим».





Одна батарея ЗРК Patriot с радарами и пунктом управления в своей цене может доходить до 1 млрд. долларов. Стоимость выстрела современной противоракеты к "Патриоту" вплотную приближается к 4 млрд. долларов.





Напомним, что со слов лично Дональда Трампа Штаты точно против как безвозмездной передачи украинской армии номенклатуры американского оружия и военной техники, так и продажи за валюту. Текущий глава Белого дома не поддержал идею продажи Украине вооружения производства США на 50 млрд. долларов.