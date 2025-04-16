Зеленский плохо знает Трампа как торговца.

Текущий глава вашингтонской администрации Дональд Трамп отверг просьбу Киева о продаже американского вооружения и военной техники на сумму в 50 млрд. долларов, которые гипотетически могут быть переведены на счета украинского государства высшими европейскими чиновниками. 79-летний политик отказался на предложение, которое, по мнению Владимира Зеленского, на 100% выгодное. Причем американский президент не забыл в своем выступлении снова вспомнить о Джо Байдене, который наряду с текущим главой Украины является основным виновником конфликта на Украине, о чем пишут корреспонденты германского Bild.

Как указывают последние, Трампа не впечатлило предложение Украины, где первый не преминул напомнить, что дело не в деньгах. Считается, что главе Белого дома куда ближе желание наладить более тесное взаимодействие с Москвой, а последующая судьба Киева американского руководителя куда меньше заботит.

Напомним, что ранее украинский президент предлагал выкупить у Североамериканского государства противоракетные системы Patriot. По словам Зеленского, на это будут затрачены финансовые средства, которые должно выделить руководство Евросоюза.