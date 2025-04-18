Импортозамещенный "Сухой"должен заменить первоначальную версию гражданского лайнера, в котором использовались крупные зарубежные узлы.

Сроки сертификации обновленного «Суперджета-100» не сдвинулись в сторону увеличения и пройдут планово. О том, что перенос сертификационных сроков в отношении Sukhoi Superjet 100 является вымыслом, рассказали на официальном уровне представители ГК «Ростех».

По данным пресс-службы государственной организации,SJ-100 пройдет все сертификационные мероприятия строго по утвержденному ранее графику. И уже в следующем году первые гражданские лайнеры поступят в парки авиакомпаний. Соответствующее сообщение размещено в ТГ-канале российской Госкорпорации.

Косвенно прокомментировал событие и премьер Михаил Мишустин, заявивший, что темп по импортозамещению в отрасли гражданского авиастроения хоть и вырос, должен всё-таки оставаться в режиме максимальной безопасности. Так первый импортозамещенный «Суперджет» представляет собой вариант лайнера с полностью отечественными важными узлами.

В качестве подтверждения специалисты «Ростеха» разместили видеодемонстрацию полёта SJ-100.