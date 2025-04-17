Отметим, что пик популярности в РФ "Сигма Боя" пришелся на ноябрь-декабрь 2024 года, после чего песня завирусилась в странах Европы, Азии и обеих Америк.

Песня на русском языке «Сигма-Бой» стала популярна в Польше, пишут корреспонденты издания Onet в новостной заметке. Причем песня популярна не только у подростков и молодёжи, но и у их родителей.









Почему польским гражданам так приглянулся хит из России, объяснила музыкальная исполнительница Ола Гевальд, работающая в «Студии Musicalove». Специалист указала, что «Сигма Бой» состоит из легкого припева, хорошо составленного ритма и яркой формы исполнения.

Тем временем не остались в стороне от популярности российской песни в Польше украинские активисты. Последние отметили, что распространенность «Сигма Боя» буквально вызов для Европы, т.к. является попыткой с помощью простой песни показать, что Россия и её культура максимально доброжелательны к гражданам любой страны мира.