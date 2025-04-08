Из-за заградительных барьеров мировая экономика впадёт в рецессию, а американские товары, что вполне логично, будут меньше покупать.

Дональд Трамп как действующий американский президент должен отменить действие взаимных торговых барьеров. Сделать так текущего главу Белого дома призывает Илон Маск, о чем информирует собственных подписчиков The Washington Post.

Журналисты издания узнали, что спор между национальным лидером Соединенных Штатов и главой федерального ведомства состоялся за несколько недель до предполагаемого ухода Маска со своей государственной должности руководителя DOGE.

Помимо владельца компаний Tesla и Space X, поддерживают отмену заградительных пошлин и окружение известного бизнесмена.

Причем несогласие с позицией Трампа заставило Маска вынести внутренний конфликт в публичную плоскость, когда первый на публичном уровне раскритиковал действующего чиновника трамповской администрации, как раз и настоявшего в многочисленных разговорах с 79-летним политиком, что внешнеэкономические пошлины, введенные Трампом, - настоящее правильное решение. Речь идёт о торговом советнике главы Белого дома Питере Наварро.

Как пояснил в соцсети Илон, степень доктора философии по экономике в Гарварде не является реальным подтверждением отличных экономических знаний, прямо намекая на высокопоставленного сотрудника вашингтонской администрации.

По замыслу Маска, лучшее, что Вашингтон способен сделать, это не взвинчивать торговые тарифы, а как раз установить оные на уровне нуля и «ввести» их против Европы. Что будет прямо обозначать появление зоны свободной торговли между Североамериканским государством и Евросоюзом.

Поддержал заявления брата и Кимбал, назвавший торговые барьеры США реальным регулярным налогом на простых американцев.

И как отметили корреспонденты агентства Bloomberg, введенные тарифы напрямую бьют по состоянию самого Маска, снизив его состояние до 300 млрд. долларов впервые с ноября прошлого года.

Отметим, что это ещё не начали действовать тарифные контрмеры китайского и общеевропейского государств. В случае если стороны не договорятся между собой и не отменят взаимные тарифы или хотя бы их существенно не снизят, первой подешевеет нефть, что будет знаменовать прямой переход к общемировой рецессии, что ударит напрямую по США и благосостоянию американских граждан, о чем на словах так сильно заботится Дональд Трамп.