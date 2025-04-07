Из-за пошлин американского президента индексы ведущих стран мира значительно просели.

Американский президент уверен, что его внешнеэкономические заградительные тарифы приносят пользу Североамериканскому государству уже со старта. О том, как за несколько дней с момента введения торговых пошлин у Соединенных Штатов появились достижения, Дональд Трамп посредством публикации в соцсети сообщил лично.

Как заверил глава Белого дома, прямо сейчас цены не черное золото продолжают падать, как и скользят вниз процентные ставки, снижаются и цены на еду. Отметил Трамп и отсутствие инфляции. И часть государств уже заплатили миллиарды долларов федеральному правительству США за многолетнюю эксплуатацию ресурсов Вашингтона.









И всего этого удалось добиться благодаря пошлинам.









В конце своего сообщения 79-летний политик снова осудил официальный Пекин, который не решил отсиживаться в экономической обороне и ввел контртарифы. Причем Трамп призвал Китай как можно скорей вернуться к изначальному состоянию, иначе в США по отношению к текущей внешнеэкономической политике КНР снова дополнительно повысят тарифные ставки. Насколько именно поднимутся заградительные тарифы против Пекина Трамп не уточнил.