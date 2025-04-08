При оптимистичном прогнозе один баррель будет стоить 55 долларов.

Нефтяная марка Brent может не остановиться в своём падении на фиксированной величине ниже 60 долларов, а может опуститься до значений ниже 40 долларов за баррель: в случае, если экстремальные предсказания сбудутся. Такую уверенность выразили сырьевые эксперты известного банка Goldman Sachs.

По словам специалистов кредитно-финансового учреждения, в их прогнозах есть не только относительно позитивные или негативные сценарии последующего развития событий, но и довольно экстремальные. И в случае развития ситуации по такому пути, когда мировой ВВП ощутимо замедлится, а картель ОПЕК+ перестанет сворачивать добычу черного золота, появляется высокая вероятность, что Brent будет стоить меньше 40 долларов к концу следующего года. Такой прогноз ведущими аналитиками банка был опубликован 7 апреля.





Прокомментировали предсказание сотрудников Goldman Sachs и журналисты Bloomberg. Они уверены, что предложенный GS прогноз не является наиболее вероятным. Поэтому с наибольшей вероятностью нефть марки Брент в декабре 2026 года будет стоить примерно 55 долларов.

Напомним, что после вчерашнего падения цены на нефть ниже психологической отметки в 60 долларов, на утро 8 апреля нефть стала стоить 65 долларов.