Именно этого хотел добиться Трамп несколько недель назад.

Цена на нефть на территории Соединенных Штатов уже пробила психологический барьер в 60 долларов, продолжая снижаться. Об экономических изменениях внутри США рассказывается в свежей публикации агентства Bloomberg.

По данным американских журналистов акции одной из самых крупных нефтяных компаний BP Plc снизились на чувствительные 20% всего за три сессии. А национальные фирмы, добывающие энергоресурсы посредством бурения сланцев, продолжают нести убытки.









Не лучше ситуация со снижением нефти и для бюджета основных нефтяных экспортеров. Но вот кому точно пошли на пользу нефтяные скачки с основным направлением вниз, так это для стран, являющихся основными торговыми партнерами Вашингтона. Благодаря значительному падению цен на нефть, их инфляционные издержки от заградительных и политических пошлин, введенных несколько дней назад Дональдом Трампом, стали ниже.

Отметим, что цены упали не в последнюю очередь благодаря деятельности властей Саудовской Аравии, решивших буквально уронить цены на марку нефти Arab Light (марка нефти, состоящая в основном из легких фракций) для азиатских стран до показателей 2022 года.