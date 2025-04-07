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Madarator
Bloomberg: В США цена на нефть уже ниже 60 долларов за баррель
Именно этого хотел добиться Трамп несколько недель назад.

   Цена на нефть на территории Соединенных Штатов уже пробила психологический барьер в 60 долларов, продолжая снижаться. Об экономических изменениях внутри США рассказывается в свежей публикации агентства Bloomberg.

   По данным американских журналистов акции одной из самых крупных нефтяных компаний BP Plc снизились на чувствительные 20% всего за три сессии. А национальные фирмы, добывающие энергоресурсы посредством бурения сланцев, продолжают нести убытки.



   Не лучше ситуация со снижением нефти и для бюджета основных нефтяных экспортеров. Но вот кому точно пошли на пользу нефтяные скачки с основным направлением вниз, так это для стран, являющихся основными торговыми партнерами Вашингтона. Благодаря значительному падению цен на нефть, их инфляционные издержки от заградительных и политических пошлин, введенных несколько дней назад Дональдом Трампом, стали ниже.

   Отметим, что цены упали не в последнюю очередь благодаря деятельности властей Саудовской Аравии, решивших буквально уронить цены на марку нефти Arab Light (марка нефти, состоящая в основном из легких фракций) для азиатских стран до показателей 2022 года.  

#экономика #дональд трамп #трамп и его политика #трамп и экономика #цена на нефть
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Сейчас обсуждают

Waramagedon
17:03
Ну почему не поддаётся логике - всё очень логично - пошлины заставят открывать компании на территории США. Как пример - заводы из ЕС переедут в США. ЕС в заднице, а США в шоколаде.
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Waramagedon
17:01
цены снижают на продукцию купленную по новым ценам, а не по старым большим. С таким бизнесменом фирма пролетит в трубу. )))
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Waramagedon
17:00
ну так сколько потребляет данная видеокарта и системник по отдельности в пике?
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Waramagedon
16:58
Для неучей написано на коробке от видеокарты сколько она потребляет максимум в пике. Школьная программа физики вам в помощь в подборе БП для ПК. На заборе много чего написано.
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Waramagedon
16:54
а чего не писиай 5? 4 уже в помойку отправляют )))
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Waramagedon
16:53
очень серьёзно, объясните влияние мощности БП на 2025 год и наоборот )))
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OgoGoLog
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При этом он убил всю рентабельность внутренней добычи нефти в том числе и сланцевой, которую он недавно разрешил и туда уже вбухали многие млрд. долларов. Да и цена упала ещё на фоне увеличения добычи...
Bloomberg: В США цена на нефть уже ниже 60 долларов за баррель
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