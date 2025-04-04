Косвенно повлияли на падение нефтяных котировок и вчерашние пошлины Трампа.

Фьючерсы на нефть марки Brent за будущий первый летний месяц достигли показателей 65,38 доллара за баррель. Такая цена минимальная, если вести отчёт с весны 2024 года. Соответствующие сведения представлены пресс-службой биржи ICE. Часть трейдеров за фьючерсы WTI следующего месяца весны – мая, предлагают порядка 62 долларов.

Так, журналисты отечественного медиа «РГ» указали, получив соответствующие выкладки Минфина, что доходы от нефти и газа бюджета РФ за прошлый месяц в сравнении с последним месяцем зимы поднялись на 40,2 процентных пункта или в рублевом эквиваленте до 1,08 трлн. При сравнении с мартом 2024 года доходы снизились на 17 процентных пунктов. Так как в прошлом году в первом месяце весны удалось заработать 1,31 трлн. рублей.

Журналисты «Страны» опубликовали сведения, что цена нефтяной марки Brent скатилась ниже 68 долларов за 1 ед. баррели впервые с декабря 2021 года. Им вторят корреспонденты Bloomberg, которые нашли связь нынешнего падения нефтяных котировок с прямыми действиями членов ОПЕК. Последние решили устроить «настоящую бурю» методом увеличения поставок сырой нефти как минимум в 3 раза. Причем такие действия не были плановыми. Согласно пояснениям, группа объяснила мотив своего апрельского поведения. По заявлению организации, сейчас все действия ОПЕК намерены выполнить целенаправленное снижение цен на нефть, чтобы некоторые участники группы получили законное наказание за свои неправильные действия.

То, чего Джо Байден не мог добиться на протяжении 4-х лет своего правления, ОПЕК смог достичь всего лишь за несколько дней.

И хотя в заявлении прямо не названы страны, осуществляющие «мошеннические действия», ранее действующий ведомственный руководитель энергетики Саудовской Аравии в телефонном разговоре с принцем СА прямо обвинил, что в Казахстане и Ираке местные нефтяники находились в состоянии избыточного производства, длившемся на протяжении нескольких месяцев, что прямо отразилось на всей группе сугубо отрицательно. Поэтому сверхплановое многократное повышение добычи будет своеобразным уроком.





Вторым фактором, почему нефть так сильно подешевела, является действие заградительных пошлин Дональда Трампа. Из-за новых торговых барьеров многолетние экономические цепочки могут быть нарушены, а множество производств полностью или частично остановиться, что напрямую повлияет в качестве потенциального признака скорой рецессии.