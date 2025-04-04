Предыдущий субфлагман Реалми был представлен в минувшем феврале.

Фирма Realme объявила о предстоящем выходе смартфона Realme GT7. Субфлагман станет прямым преемником предыдущего прошлогоднего поколения, где первенец компании получил наименование Realme GT7 Pro. Два месяца назад компания выпустила обновленную модель GT7 Pro Racing Edition.

Согласно пояснениям, главная фишка нового телефона – это новая модель ЦП. Так производительность субфлагману обеспечит чип Dimensity 9400+. Главным ускорителем новой системы будет ядро Cortex-X925, разгоняющееся до 3,73 ГГц. «Средние» ядра Cortex-X4 в количестве трёх единиц будут работать до 3,3 ГГц. И, наконец, самые слабые четыре ядра Cortex-A720. Они функционируют на частотах в 2,4 ГГц.









Всё это позволяет считать новый медитековский чип самым производительным в семействе на март 2025 года. Предполагается, что фанаты китайской марки могут порадовать себя уже в апреле. Точных данных, сколько новейший представитель Реалми будет стоить, представлено не было, но с высокой вероятностью, в российской рознице он будет продаваться за 35 тыс. рублей.