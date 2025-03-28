В обновлённом российском самолёте все системы полностью отечественные.

На 100% импортозамещенный пассажирский лайнер «Суперджет» в рамках проверочного полёта совершит первый отрыв от взлётно-посадочной полосы с наибольшей вероятностью уже в следующем месяце. О том, что апрель может стать своеобразной воздушной премьерой для новейшего отечественного самолёта, предназначенного для внутренних перевозок и изготовленного с использованием только российских бортовых систем и агрегатов, заявил в беседе с российскими медиа руководитель Минпромторга Антон Алиханов.

По словам высокопоставленного правительственного функционера, в более ранних полётах на «Суперджете» уже использовались российские моторы, теперь обновленные версии лайнера, помимо силовых установок ПД-14, используют и другие отечественные агрегаты.









По информации авиационных чиновников РФ, уже в следующем году планируется выпускать образцы SJ-100 в серийном количестве. Сделано это будет в первых месяцах нового года.

«Суперджет» относится к пассажирским самолётам, предназначенным для ближнемагистральных перевозок. Воздушный борт может перевести до 108 пассажиров.