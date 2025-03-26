Энтузиаст на основе утечек скомпилировал карту GTA 6 для GTA V и снял об этом ролик, который и загрузил на видеохостинг.

Фанат игры и мододел про криминальные похождения с никнеймом Dark Space поделился личной историей об удалении демонстрационного видео по игре GTA 5, напрямую связанной с GTA 6. Игрок рассказал, что его ролик крайне негативно восприняла фирма Take-Two Interactive, чьи представители мгновенно связались с работниками YouTube. Последние получили жалобу на прямое нарушение авторских прав в видео Дарк Спейса. После чего видео было оперативно «зачищено».

Dark Space больше всего не понравилось, что в Take-Two Interactive зная наверняка, кто автор мода к Grand Theft Auto 5, не стала напрямую выходить на модмейкера, а буквально перепрыгнув через голову автора идеи, совершила демонтаж руками специалистов Ютьюб.

Хотя модер сам признался, что он представлял, что используя информационные утечки по поводу предстоящей GTA VI, не имел морального и юридического права заниматься подобного рода деятельностью, ведь наверняка его работа будет замечена геймдизайнерами и издателем игровой франшизы «Великого автоугонщика». И действительно, всё так и сбылось.









Игрок написал, что он был на 100% рад поговорить с программистами GTA, и сделал бы всё возможное в рамках закона по недопущению нарушения всевозможных прав издателя. Но в TTI решили иначе, пожаловавшись напрямую администрации Youtube не пожелав общаться с мододелом.

В итоге Dark Space лишь осталось подчистить все ссылки на его программную реализацию на других платформах и видео, в надежде не лишиться за нарушение авторских прав ещё и канала на видеохостинге.

Фанат считает, что в Тейк-Тву заметили его проект лишь из-за слишком большого сходства с будущим релизом, что вполне оправданно послужило желанию поскорее избавиться от мода, выход которого может заметно повлиять на будущие продажи игровой новинки по причине нежелания игроков тратиться на проект, с которым они были предварительно ознакомлены в результате мода от Dark Space.

Хотя, как пояснил блогер, он больше хотел раскрутить рост любопытства к GTA 6, чем снизить потенциальные доходы издателя от продажи игры.

Согласно последним утечкам, шестая GTA появится в виде официального цифрового релиза на консолях последнего поколения – PlayStation и Xbox ближайшей осенью. Точных данных нет, но предполагается, что очередные приключения по криминальной игровой франшизе будут доступны для покупки в сентябре 2025 года.