Для этого будет израсходована сумма в размере больше 2 млрд. долларов.

В Индии одобрили финансирование закупок российского вооружения. Так в рамках председательствования в Совете по оборонным закупкам глава местного оборонного ведомства – Раджнатх Сингх, 20 марта дал обязательное разрешение на приобретение номенклатуры вооружений для местных ВС. Военные комплексы, купленные таким образом, будут использоваться индийскими военными в составе сухопутных, морских и воздушных подразделений. Всего для этого планируется выделить 540 млрд. рупий, эквивалентных примерно 6,3 млрд. американским долларам. Нью-Дели хочет закупить как сугубо российскую продукцию, так и коллективные разработки российских и индийских военных конструкторов.

По информации журналистов The Times of India, для модернизации индийских версий Т-90 будут куплены форсированные силовые установки, мощь которых начинается от 1000 л.с. Повышение мощности двигателя необходимо для роста мобильности в боестолкновениях танков, как и придаст маневренности в условиях функционирования в индийском высокогорье.





Индийская версия Т-90





Благодаря одобрению DAC появятся в Индии и новые подразделения, вооруженные BrahMos – ракетами, созданными вместе отечественными сотрудниками «НПО машиностроения» и индийским коллективом Организации оборонных исследований. Новый продукт способен пролететь вместо старых 290 км теперь уже 450 км. Для покупки данного типа управляемых вооружений планируется выделить 2,3 млрд. долларов. Что подразумевает, что индийские военные ещё не подписали контракты.

Хотят купить в Индии и системы ПВО под наименованием «Штиль», устанавливаемые на фрегаты, закупленные в России.

В разработке и выделение ассигнований на приобретение зарубежных радаров для индийских самолётов, сконструированных на основе Ил-76.