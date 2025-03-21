Мечта украинских властей стать хотя бы неформальным членом североатлантического альянса по-прежнему является несбыточной.

Часть стран общеевропейского государства решили укрепить подразделения североатлантического альянса вместо вероятной при некоторых обстоятельствах отправки собственных военных на Украину. Такая тема стала основной в свежей публикации журналистов Bloomberg.

По данным корреспондентов издания, ссылающихся на собственные источники, желание британского премьера Кира Стармера о размещении на украинских землях примерно 30 тыс. европейских солдат и офицеров встретила довольно сдержанный прием. Теперь план высшего английского чиновника скорее всего будет скорректирован в сторону уменьшения контингента.

Ещё более негативные новости касаемо поддержки идеи Стармера приходят из Италии. Там местный премьер Джорджа Мелони категорически против вообще любого присутствия военных ЕС на Украине.









Иные страны выступили с собственными схожими инициативами, чей главный посыл заключается в усилении прежде всего подразделений НАТО.

Самым главный вопрос на март 2025 года – это нахождение хоть какого-нибудь решения для европейских государств, желающих поддержать Украину. Ведь без согласия и прямой поддержки Дональда Трампа, как руководителя текущей вашингтонской администрации, общеевропейская помощь вряд ли серьёзно укрепит Киев.

Как пояснили опрошенные Bloomberg эксперты, без помощи Соединенных Штатов Европа вряд ли в одиночку вытянет поддержку Украины. На это в своей более ранней речи ссылался и сам Кир Стармер.