Планируется и введение эффективных мер против дипфейков.

Интернет-мошенничеству буден дан ещё один бой от отечественного Минцифры. Речь идёт о втором пакете защитных мер против кибераферистов. О новых изменениях в законах рассказал руководитель министерства Максут Шадаев в рамках пленарного заседания ГД. Ранее в Госдуме проголосовали за утверждение закона с 30 мерами, направленными в отношении киберпреступников, так и сугубо телефонных мошенников.

Как пояснил глава ведомства, в новом законопроекте есть способы борьбы как с вредоносным использованием ИИ, новыми высокотехнологичными способами обмана и действиями дропперов*.

Прокомментировал важное событие и непосредственный заместитель Шадаева – Иван Лебедев. Высокопоставленный чиновник заявил, что наибольшую опасность представляют собой дипфейки – всё из-за имитации голосовых данных и визуального ряда. Теперь осталось как можно быстрей выдвинуть законодательные поправки и обратиться к депутатам Государственной Думы с идеей о скорейшем принятии потенциального законопроекта против дипфейков.









Отметим, что в рамках первого пакета защитных мер от 18 марта, прошедшего через процедуру первого чтения в ГД, предлагается маркировать телефонные входящие соединения. Планируется и введение ограничительных мер для чиновников, кредитно-финансовых организаций и операторов мобильной связи вести общение с клиентами через программы для обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры). Предполагается и введение самозапрета на оформление сим-карт для физических лиц.

* – дропперы есть фиктивные лица, главное назначение которых – это вывод и обналичивание похищенных финансовых средств преступниками.