На первый взгляд игра напоминает Diablo, но куда больше схожа с No Rest for the Wicked.

Команда Far Far Games представила новый трейлер игры Bylina в жанре ARPG, экшена, имеющего некоторое сходство с Diablo. Предстоящая игра создана по мотивам славянских мифов. В коротком демонстрационном видео показали боевые возможности главного героя «Соколика», сражающегося в различных локациях с монстрами из русских народных сказок и древних мифов славян. Несмотря на «сказочность» всего сюжета в буквальном и переносном смыслах, супостатов наш герой сокрушает под бодрый современный heavy metal.









По сюжету ваш персонаж Соколик хочет стать точно таким боевитым и легендарным персонажем, каким был его отец. На одной из «богатырских миссий» персонаж попадает в Тридевятое Царство где в противостоянии с Кощеем оказывается проигравшим и теряет жизнь. Но его оживляет могущественный дух, подселившийся в тело героя.









Теперь Соколик должен выполнить три главные и одновременно сложные задачи: изгнать духа из собственного тела, узнать глубокую и давнишнюю тайну, и, наконец, защитить мир от конца.









Анонс Былины как игры, состоялся в минувшем октябре. Ролевой экшен должны выйти в этом году на консольных платформах и персональных компьютерах. Игра будет полностью дублирована.