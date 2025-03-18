VirusTotal никак не обнаруживает проблему, показывая 100% "чистоту".

Обычные компьютерные игроки нашли в Steam свежий 3D-экшен Sniper: Phantom’s Resolution, но новинка оказалась опасной. В ходе исследования выяснилось, что под личиной игры скрывался вредоносный хакерский код, главное предназначение которого заключалось в краже личных данных геймеров, доверившихся платформе Steam.

О том, что с новинкой не всё в порядке, свидетельствовало сразу несколько признаков. Первыми показались подозрительными скриншоты проекта. Внимательно их изучая, можно было сделать вывод, словно игровые действия с кадров вытащены из иных 3D-экшенов. А логотип программного продукта был написан с явной орфографической ошибкой. И, в-третьих, демоверсия игры располагалась на стороннем ресурсе: по легенде кибермошенников, это был портал программистов, создавших игру с личным наименованием sierrasixstudios.

Изучив все подозрительные моменты, игровой энтузиаст с расширенными познаниями в информационной безопасности под никнеймом meantbent3, скачал «игру» и запустил её в виртуальной среде, где со 100% вероятностью доказал, что сама игра есть ничто иное как компьютерный вирус. Так при первом «запуске» исполняемый файл игры загружает браузер – для воровства пользовательских cookie. После получает доступ к командной строке, где действует злонамеренным образом, устанавливая и запуская команды. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что одна из таких команд постоянно загружает при каждом перезапуске ОС определенные вирусы. Причем во время установки «игры» VirusTotal показывал 100% «чистоту» архива.









В итоге пользователь, сделавший тестирование игры с интегрированным вирусом на виртуальной машине, посоветовал тем, кто всё-таки игру запустил в обычном режиме, сделать полное удаление файлов игры и сменить все данные для авторизации сервисов и сайтов на ПК.

После проведенного расследования игра со Steam исчезла, заблокированная сотрудниками платформы.

Тем временем игра Chernobylite 2: Exclusion Zone, созданная иностранным коллективом разработчиков The Farm 51, вызвавшая массовое недовольство игроков, получивших новинку по раннему доступу, вынудила руководство компании, представившей «выживач», уволить более 35% коллектива программистов и геймдизайнеров – из-за халатного отношения к своей работе и грубым недоработкам в проекте последних. Плохая оптимизация и постоянные ошибки в игре привели к тому, что по результату 261 отзыва средняя оценка проекта составила всего 3 балла.