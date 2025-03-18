К массовому сокращению привело ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками организации, из-за чего средняя оценка в Стим у "выживача" на основе 260 отзывов всего 3 балла.

Авторы игры Chernobylite 2: Exclusion Zone, получив массу негативных отзывов после релиза новинки, не стали долго думать и провели буквально «мгновенную» работу над ошибками, указав на дверь 15 программистам из команды The Farm 51. Так почти 35% польских сотрудников коммерческой организации The Farm 51 были уволены.

Как прокомментировали разработчики, решение об увольнении 15 из 50 сотрудников далось управленцам нелегко, но наглядно покажет геймерам и персоналу компании, что ошибка была признана и соответствующие выводы мгновенно сделаны. Поэтому на март 2025 года выход DLC откладывается, а все силы брошены на улучшении самой игры.

Оставшимся 35 программистам и геймдизайнерам поставлена задача по залатыванию всех крупных и мелких шероховатостей в Chernobylite 2.

Независимые обзорщики отметили целый список крупных проблем: от неудачной оптимизации и низкокачественной локализации, и до неправильной озвучки NPC. Представители подчеркнули, что они не отказываются от прежних обещаний и утверждают, что ранний доступ к Chernobylite 2 будет длиться до 10 месяцев.

Напомним, что игра про выживание от The Farm 511 вышла 12 дней назад. Геймеры сразу после релиза обозвали новинку сырым полуфабрикатом с истекшим сроком годности.