Продажи Теслы упали, а акции компании подешевели практически в 2 раза.

Руководитель текущей вашингтонской администрации Дональд Трамп купил электромобиль Tesla с целью поддержки Илона Маска – руководителя «ведомства по экономии государственных расходов» DOGE и самого богатого человека в мире, владеющего автокомпанией Tesla и аэрокосмической фирмой Space X.

Президент США лично сидел на водительском сидении Теслы перед своим въездом во двор Белого дома, после чего сфотографировался со своим старшим советником Маском.

79-летний политик особенно подчеркнул, что он больше любит чувствовать себя пассажиром, чем водителем, хотя имеет автомобильные права, но для публичной демонстрации поддержки действий владельца компании Tesla он решил купить себе машину, выпускаемой компанией Маска. Также Трамп объяснил, что покупка Теслы для себя это не только знак особой поддержки своего советника, но и показатель качественности электромобиля как товара.

Затронул руководитель Соединенных Штатов и тему вандализма в отношении дилерских центров Tesla, которые с юридической точки зрения получат квалификацию «актов внутреннего противодействия», из-за чего по нормам американского законодательства такие деяния для правонарушителей обойдутся намного более суровым наказанием.





По данным американской прессы за машину от компании Илона Маска Трамп заплатил 80 тыс. долларов. Помимо модели S у Трампа есть и Cyber Truck, подаренный ранее.







Во время телевизионной трансляции, когда Трамп встречался с представителями американских предпринимателей, Трамп поделился историей своей покупки Тесла, осуществленной прямо около лужайки Белого дома. Руководитель Североамериканского государства в рамках поездки в государственную резиденцию, расположенную в Вашингтоне, при выходе из машины увидел четыре Теслы, после чего открыто выбрал вариант электромашины с красным цветом кузова. Ещё американский президент уведомил, что Тесла будет не только у него, но и у персонала Белого дома, которым будет разрешено этими электромобилями пользоваться.

Отметим, что на территории Штатов 2 и 8 марта были отмечены демонстрации рядом с дилерскими центрами Тесла. Протесты обернулись задержаниями со стороны полиции особо активных американских протестующих.