Потери Маска связаны с текущей внешнеэкономической деятельностью Дональда Трампа.

По результату вчерашних торгов акции Tesla подешевели на 15,43 процентных пункта. Теперь одна акция производителя автомобилей с электрическим двигателем стоит 222 американских доллара, хотя на 31 декабря 2024 года акция компании торговалась по 403$. Таким образом акции всемирно известной компании за первых два месяца нового года подешевели почти в 2 раза.

О том, что с приходом Дональда Трамп в Белый дом технологический индекс Соединенных Штатов, называемый Nasdaq Composite, стал дешеветь, нет ничего удивительного. Причем по ближайшим прогнозам, падение индекса и компаний, действующих на этом направлении, продолжится.

Из-за колебания курса американских корпораций, чья деятельность непосредственно связана с высокими технологиями, падает и уровень состояния самых богатейших людей мира. За последние 24 часа Илон Маск, занимающий должность руководителя федерального ведомства DOGE и являющийся самым богатым человеком мира, потерял 29 млрд. Теперь его богатство в виде акций, движимого и недвижимого имущества, эквивалентно 301 млрд. долларов. То есть за два месяца супермиллиардер потерял почти 31% от богатства. Такие сведения привели в собственной новостной публикации корреспонденты Bloomberg.

В США указали, что максимальный пик состояние заокеанского мультимиллиардера достигло в последнем месяце 2024 года. Тогда у Маска было 486$ млрд.

На 11 марта 2025 года на втором месте находится ещё один американский супермиллиардер – создатель Amazon Джефф Безос со своими 216 млрд. В тройку самых богатых людей мира входит ещё один флагман высокотехнологичной отрасли – Марк Цукерберг с 211 млрд. долларов.

Само же проседание американского рынка акций высокотехнологичных национальных компаний связано с политикой текущего руководителя вашингтонской администрации Дональда Трампа, действующего на внешней арене методом введения обширных торговых пошлин и заградительных торговых барьеров.