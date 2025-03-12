Nokia проинформировала, что первая попытка «дозвониться» до наземного терминала посредством сотовой связи с Луны, как и совершить обратный вызов, оказалась неуспешной.

Известная коммерческая организация Nokia через официальных представителей проинформировала, что первая попытка «дозвониться» до наземного терминала посредством сотовой связи с Луны, как и совершить обратный вызов, оказалась неуспешной. Такие сведения приводят корреспонденты РИА Новостей.

По публичным данным, соединение установить не удалось из-за слабой мощности комплекса связи, доставленного во время одного из полётов на лунную поверхность. Так вышло из-за ошибочной направленности солнечных панелей, сброшенных при помощи космического модуля Athena.

Сама миссия под наименованием Intuitive Machines IM-2 должна была довести до лунной орбиты модули спутниковой связи. И уже по сведениям портала Intuitive Machines, зонд Athena осуществил неудачную посадку, что затруднило вероятность успешной отправки сигналов комплекса мобильной связи.

Как более детально прокомментировал ситуацию управляющий компании Стив Альтемус, на 11 марта нет точных сведений, где конкретно прилунился зонд и насколько верно направлены антенны самого комплекса. Для установления всех причин сотрудники Nokia пытаются при помощи спутниковых снимков получить необходимые данные.









Отметим, что передача сигналов с Земли на космический аппарат не представляет больших сложностей: установить соединение с таким типом объекта могут даже простые радиолюбители, используя маломощные излучатели и простые по устройству антенны. Для этого достаточна излучающая мощность в 10 милливатт и направленный блок. Всё потому что для устойчивой связи, например с МКС, парящей в 400 километров от земной поверхности, отсутствует рельеф местности, из-за чего на Земле при трансляции радиосигналов вдоль земной поверхности прохождению последних сильно мешают многократные переотражения и сильные затухания волн.





Самое простое решение – это установить спутник-ретранслятор





А вот в обратном направлении, а тем более с поверхности Луны, возникает целый комплекс проблем. Во-первых, очень трудно организовать в открытом космосе или на лунной поверхности передатчик с большими энергетическими возможностями. Тем более, когда сигнал проник в земную атмосферу, он сталкивается с техногенными помехами электромагнитного спектра. В качестве частичного решения можно использовать параболические антенны и блок корреляции принимающего сигнала на Земле.

Поэтому вовсе неудивительно слышать, что из-за провалов в точном позиционировании лунного оборудования Nokia, как и слабой мощности излучателя, связь между Луной и Землей установить не удалось.