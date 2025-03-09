Тот самый мир через силу, о котором всё время говорил Владимир Зеленский. Но есть нюанс...

Текущая вашингтонская администрация продолжает находить всё новые и новые инструменты воздействия на официальный Киев на военном направлении, используя метод, который ранее украинский президент Владимир Зеленский называл «мир через силу». Так, чиновники команды Дональда Трампа распорядились заблокировать поддержку легких истребителей поколения 4++ F-16, переданных ранее Украине европейскими союзниками. Такая новость появилась на сетевом портале Forbes.

Как указывается в публикации, перед передачей украинской военной авиации самолёты предварительно прошли через процедуры по улучшению боевой эффективности, заключающиеся в модернизации бортовых систем РЭБ, после обновления которых повышаются шансы на устойчивость против воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы. Речь идёт о контейнере подвесного типа AN/ALQ-131. Аналогично специалисты армии Соединенных Штатов усовершенствовали электронные блоки защиты PIDS+ и ECIPS+.





Опрошенные американскими корреспондентами эксперты по военной авиационной технике заявили, что нет возможности «нажать на рубильник и отключить полностью» военную продукцию Lockheed Martin F-16, сделанные в Штатах и после переоборудованные для нужд украинской боевой авиации. Но что оказалось полностью в силах Пентагона, так это сделать невозможным нормальное функционирование архиважных компонентов РЭБ американских истребителей украинских ВВС.

Всё это точно не то, что усилит боеспособность украинской авиации в период тяжелейшего кризиса, который на весну 2025 года есть у ВСУ, отметили в «Форбс».

Украинский F-16 с контейнером РЭБ AN/ALQ-131





«Единственное спасение» Киева западные оружейные аналитики видят во французских истребителях Mirage 2000, оборудованных достаточно актуальными версиями РЭБ производства французского ВПК.

Известно, что «Миражи» уже использовались как воздушные пункты ПВО для перехвата ракет и дронов. Но весь вопрос заключается не только в том, насколько современные лётные экземпляры передал на вооружение украинским ВВС Париж, а сколько единиц таких самолётов Киев получил. Потому что слишком малое количество достаточно современных машин совершенно точно неспособны переломить крайне негативную тенденцию последних месяцев для Украины, не имеющей достаточного количества наземных систем ЗРК и управляемого зенитного вооружения к ним, способных перехватывать баллистические и гиперзвуковые цели.