Данная провинция снабжает электроэнергией штаты Нью-Йорк и Мичиган.

Премьер канадского региона Онтарио Даг Форд публично высказался о разрыве коммерческого соглашения с американской организацией Space X, главой которой является самый обеспеченный человек в мире Илон Маск с уровнем богатства в 400 млрд. долларов. Как пояснил высокопоставленный региональный чиновник из Канады, управляемая им провинция больше не нуждается в услугах спутниковой связи и сети Интернет, предоставляемой при помощи наземных терминалов Starlink. Это является ответной мерой на ввод чиновниками Североамериканского государства торговых тарифов в отношении Канады.

Как пояснил Форд, действующий контракт Онтарио с компанией Starlink не является рабочим, потому что из-за США Канада получила экономические ограничения. Речь, сказанная в рамках брифинга премьера Онтарио, транслировалась телевизионными журналистами с CTV.









Представитель провинции Онтарио резюмировал, что не только возглавляемое им правительство должно найти ключ к оппонированию США, но и центральная власть. И в долгой борьбе со Штатами нельзя чураться весь спектр легальных средств.

О том, что в случае введения Соединенными Штатами торговых пошлин на Канаду последней есть чем ответить, Форд упомянул в недавнем своем сообщении.