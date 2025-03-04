Из-за нежелания канадского государства реагировать на проблему с ввозом через территорию Канады в Соединенные Штаты запрещенных веществ Трамп решил удвоить заградительные торговые барьеры для Оттавы.

Руководитель правительственного ведомства канадской провинции Онтарио – чиновник Даг Форд публично объявил, что с большим удовольствием «нажмет на рубильник» для прекращения подачи канадской электроэнергии на земли Соединенных Штатов: как ответ на ввод заградительных пошлин в отношении канадского государства.

Как пояснил правительственный председатель провинциального уровня, его вертикаль власти не готова принимать методы экономического давления со стороны США, но готова действовать в 2 раза сильней, чем будут «наступать» чиновники Североамериканского государства с пошлинами.

Резюмировал же Форд коллективным призывом к другим канадским областям: Квебеку, Манитобе и Британской Колумбии действовать коллективно и противостоять сегодняшней внешнеэкономической деятельности Трампа.









Подчеркнем, что Дональд Трамп не забыл, как обещал усилить методы воздействия на Канаду и Мексику. Поэтому заградительные барьеры затронут все товары из Мексики и большую часть продукции из Канады – кроме энергетического сектора.

Помимо Мексики и Канады текущая вашингтонская администрация окажет давление и на Китай из-за якобы несоблюдения КНР торгового баланса во внешних взаимоотношениях со Штатами.