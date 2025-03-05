Но заменить полностью Starlink в 2025 году точно не получится.

Спутниковая компания из Франции Eutelsat пытается договориться с общеевропейскими чиновниками о снабжении украинских военных и правительственных чиновников доступом в сеть Интернет, если американская фирма Starlink «нажмет на рубильник» и отключит доступ украинской армии к собственному сервису спутниковой связи и сетевого доступа. Такие сведения публикуют журналисты американской компании Reuters.

Журналисты указывают, что биржевые бумаги Eutelsat за последние несколько суток значительно выросли, показав рост на трехкратном уровне. Всё это подстегнули слухи, что оборудование компании начнет поставляться на Украину для замены масковского интернета.









Как прокомментировал такие известия сотрудник Eutelsat, его компания пытается найти возможность для оказания помощи Украине «если потребуется».

Как пояснил представитель европейской компании, спутники коммерческой организации достаточны для того, чтобы обеспечить связью украинских специалистов. В расширенном комментарии человек из Eutelsat заявил, что в случае нужды, обеспечить дополнительным количеством собственных терминалов украинскую территорию компании помогут другие европейские организации.

Известно, что под кураторством французской фирмы находится порядка активно действующих 635 спутников.