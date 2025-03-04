Зато Зеленский подписал договор на покупку в кредит у Британии 5000 зенитных ракет на 3 млрд. евро, которых хватит украинским военным буквально на месяц.

Высшее политическое руководство Европейского Союза решило не выделять Украине крупный пакет военной поддержки в размере 20 млрд. евро. Неутешительные новости для высокопоставленных украинских функционеров опубликовали в американском издании Politico.

Так в рамках необходимой для утверждения сделки 100% солидарности всех проголосовавших, с выделением помощи против высказались чиновники, представляющие Венгрию. Теперь в свежей редакции файла, о котором такая помощь могла быть упомянута, уже нет соответствующего примечания о военной поддержке со стороны ЕС для Украины.

Как пояснили свою позицию представители официального Будапешта, Венгрия вполне лояльна к общему курсу Евросоюза на цементирование обороны общеевропейского государства, но Венгрию категорически не устраивает поддержка Украины вооружениями и военной оснасткой.









Как резюмировали корреспонденты издания, вряд ли было можно ошибиться, не надеясь, что ЕС смог бы компенсировать поставки военного характера со стороны Соединенных Штатов в ВСУ, на фоне сегодняшних действий Вашингтона, который решил сегодняшним распоряжением заморозить военную помощь для Украины.

По данным международных военных аналитиков, украинская армия сможет продержаться без помощи своего крупнейшего союзника США лишь до лета 2025 года, критически завися от поддержки Пентагона по ряду чувствительных для украинской обороны технологий и списка вооружений, включая защищенную связь и дефицитные и довольно дорогостоящие зенитные ракеты, способные сбивать сложные воздушные цели.