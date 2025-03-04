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Madarator
Reuters: Вашингтон прекратил поставки военной помощи Украине примерно 4:30 по мск
Владимир Зеленский "идеально" воспользовался моментом и вместо плодотворных переговоров с Дональдом Трампом в пятницу 28 февраля, сорвал не только подписание сделки по редкоземельным металлам, но и благодушное отношение США к другим проблемам Украины.

   Рейсы самолётов и кораблей, чьи грузовые трюмы под завязку были нагружены военным имуществом и расходными материалами для боевых действий, а также сухопутные поставки вооружений США в пределы украинского государства, были заблокированы сегодня в районе полпятого утра по московскому времени. О том, что военная поддержка физического уровня для Киева со стороны Соединенных Штатов оказалась замороженной, рассказали как о свершившемся факте, журналисты новостного агентства Reuters после беседы с осведомленной персоналией.

   Как указано в публикации международных репортёров, поставки на Украину не осуществляются с 3:30 утра, что составляет 4:30 по Москве.

   Подтвердили акт прекращения военной поддержки для Украины со стороны США и в национальном оборонном ведомстве. Так несколькими часами ранее официальный представитель американской армии высказался, что Североамериканское государство поставило на временную паузу оказание военной поддержки официальному Киеву.



   Согласно сведениям американских медиа, запрет будет активным до момента, пока украинские высшие управленцы не пересмотрят свой текущий политический подход и не начнут реальных действий в отношении шанса заключить мирное соглашение.

   Напомним, что предваряло сегодняшнее прекращение военной помощи от Штатов Украине событие в минувшую пятницу, когда в Овальном кабинете начался разговор на повышенных тонах между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После чего последний был буквально выпровожен из Белого дома вместе со всей делегацией.

#сша и украина #сша заморозили военную помощь украине #сша приостановили военную помощь украине
Источник: reuters.com
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