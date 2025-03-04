КНР зависит от Соединенных Штатов в поставках самолётов, двигателей, бензиновых авто, электроники, телекоммуникационного оборудования, некоторой продукции химпрома и продуктов питания.

Китайское правительство подписало распоряжение о введении тарифных ограничений на продукцию из Соединенных Штатов в размере до 15 процентных пунктов. Это стало прямым ответом на внешнеэкономические действия Дональда Трампа, решившего поднять пошлины на Китай. Вторым актом китайские чиновники обратились в ВТО с иском на противозаконные действия США. Соответствующую публикацию разместило национальное министерство торговли.

Представители Пекина подчеркнули, что новые пошлины начнут действовать в отношении ключевых для американского экспорта в Китай американских пшеницы, курицы и хлопка. 10% пошлины будет действовать на бобы из сои, говядину и фрукты. О чем пишет агентство Bloomberg, указывая, что действие новых тарифов начнется 10 марта.









Помимо этого представители торгового правительственного ведомства Поднебесной подвергнут методам санкционного давления 10 американских фирм, внеся их в реестр ненадёжных коммерческих организаций. Большинство из этих американских компаний заняты на ниве выполнения оборонных заказов. Попали в реестр экспортного контроля и такие акулы оборонного направления, как General Dynamics Land Systems и Skydio.

Тем временем активация новых американских ограничительных тарифов слабо взбудоражили финансовые рынки, где китайские акции продемонстрировали рост, а вот акции компаний из США снизились в 2025 году максимально.

Отметим, что на сегодня Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлин на товары из Канады и Мексики. А вчера подтвердил повышение торговых пошлин, наложенных на Китай в 2 раза до 20%.