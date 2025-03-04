КНР является основным поставщиком электронных компонентов, АКБ для автомобилей, солнечных панелей и иных товаров промышленного назначения.

Руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал распоряжение о двукратном увеличении торговых барьеров для товаров из Китая. Соответствующие сведения содержатся в свежем распоряжении, размещенном на официальном портале Белого дома.

Согласно свежему указу американского президента, все ранее действующие торговые ограничения в виде тарифов в 10% заменяются на тарифы в 20%.

В опубликованном документе и приводятся аргументы в пользу соответствующих внешнеэкономических действий официального Вашингтона – это потворствование Закону о понижении инфляции и защитных мер в отношении экономики Североамериканского государства. Как пояснил Трамп, Китай предпринимает слишком слабые меры для уменьшения кризиса с ввозом на территорию США запрещенных американским законодательством веществ. Из-за этого Штаты получили ситуацию чрезвычайной силы, угрожающей национальной безопасности, экономике и внешней политике Соединенных Штатов.









Напомним, что ранее месяц назад Трамп ввел против КНР первые пошлины своей президентской каденции в размере 10%.

Подчеркнем, что бизнес КНР занимает первое место в мировой экономике по выпуску ключевых товаров: от производства АКБ и отличных по соотношению цены\качества электромобилей, до выпуска пластин для солнечных батарей и иных электронных блоков. И хотя Штаты не всегда напрямую закупают товары непосредственно у Китая, они делают это через третьи страны. И на март 2025 года Североамериканское государство по-прежнему сильно зависят от КНР, как от производителя ряда важнейших позиций в электронике.