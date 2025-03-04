Замораживаются как будущие, так и текущие поставки, утвержденные ещё при Джо Байдене.

Министерство обороны Соединенных Штатов заморозило военную помощь физической направленности для Украины. Прямое заявление о приостановке поставок военной техники и сопутствующего ассортимента сделал глава Пентагона.

Подтвердил это известие и чиновник пресс-службы МО США, заявив, что пауза в оказании военной поддержки для украинской армии вступила в действие.

Напомним, что полтора часа назад американские медиа, ссылаясь на высокопоставленного члена текущей вашингтонской администрации заявили, что Белый дом перестал оказывать помощь военного характера для нужд ВСУ. Пока это явление временное.









В пояснении к комментарию выше было указано, что действие о заморозке будет работать ровно до того момента, пока глава Североамериканского государства Дональд Трамп не увидит в текущем поведении высших украинских чиновников явное стремление двигаться в направлении мирных договоренностей.

Напомним, что поставить на паузу военные поставки для нужд украинской армии в Белом доме решили ровно после того, как в прошлую пятницу перед журналистами, приглашенными в Овальный кабинет, развернулась жаркая дискуссия между Трампом и Вэнсом с одной стороны с Зеленским. Разговор на повышенных тонах лишь привел к досрочному вылету Зеленского из США.