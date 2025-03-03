Лояльная аудитория в РФ заждалась возвращения японского автобренда.

Автомобильный концерн Toyota с некоторой долей вероятности может снова начать коммерческую деятельность на территории России в срок от 4 месяцев до года. Соответствующими сведениями располагают отечественные журналисты из AiF, сумевшие поговорить с осведомленным источником из автомобильной индустрии. По мнению функционера, японская компания готова на 100% вернуть утраченные позиции и потеснить с авторынка РФ китайских производителей.

Так Тойота – это целая экосистема, включающая в себя на территории РФ свое производственное пространство, обширную дилерскую сеть и лояльных российскому потребителю сотрудников. А если снова вернется бренд Lexus, то от премиальных автомобильных китайских автомарок «не останется и следа» в России, уверен информатор сетевого издания. Так же источник сообщил, что в случае возвращения Тойоты китайские компании будут вынуждены потесниться, а возможно и на серьёзном уровне, о чем неохотно знают и разговаривают и в центральных офисах автогигантов в КНР.









Напомним, что вчера собеседники Shot из автомобильного сообщества рассказали историю про визит дилеров РФ, представляющих Тойоту, в ОАЭ. Там в одном из не самых дешевых отелей российские представители японской автофирмы встретились с управленцами японского автоконцерна, где получили заверения о скором потенциальном возвращении Тойоты в Россию, если политобстановка положительно поменяется.