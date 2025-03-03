Турция хочет диверсифицировать поставки для собственной безопасности.

Турция стала получать туркменский газ через территорию Ирана. Об этом сообщили в Анкаре.

ПО словам руководителя турецкого министерства энергетики Алпарслана Байрактара, сказанного в эфире A Haber, туркменский газ поставляется в Турцию посредством бартера. Такие наземные поставки необходимы для повышения уровня энергетической безопасности, как и должны обеспечить диверсификации газового снабжения.

По данным высокопоставленного министерского функционера, таким способом Турция будет получать в год 1,3 млрд. кубических метров газовой смеси. Именно столько требуется газа для снабжения примерно 1,5 индивидуальных домовых хозяйств.

В перспективе Турция хочет получать газ из Туркмении посредством подводного газопровода по дну Каспийского моря.









Министр проинформировал, что газ стал поступать через территорию Нахичеванской автономной республики государственной принадлежности Азербайджана, посредством газовой нитки «Игдыр - Нахичевань».

Отметим, что Турция получает газ через 14 узлов. А газопровод, про который упомянул турецкий министр, начали строить с 25 сентября 2023 года. А 10 февраля этого года был подписан контракт между Botas и «Туркменгаз» о поставках газа в Турцию из Туркмении.