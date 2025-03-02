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Madarator
Mash: Toyota позвала собственных дилеров из РФ на встречу в ОАЭ
Японская компания в связи с предполагаемым возвращением на российский рынок налаживает связи.

   Руководство японской автомобильной компании Toyota провело закрытую встречу для собственных экс-дилеров, работавших внутри России. Соответствующими сведениями располагают журналисты отечественного ТГ-канала MASH.

   Репортёры узнали, что на территорию ОАЭ прибыли несколько десятков человек, которым для перелёта в столицу Арабских эмиратов оплатили рейс бизнес-класса в обоих направлениях. Экс-дилерам оплатили проживание в одном из отелей Дубая и дали на подпись документы о неразглашении.

   По данным сетевого издания, встреча была проведена с 9 по 12 февраля. И это первое мероприятие такого уровня с начала февраля 2022 года.



   Как узнали российские репортёры, центральный офис Тойоты вышел на связь со своими бывшими коммерческими представителями из РФ и сделал предложение о сборах.

   В рамках мероприятия японский менеджмент принес извинения за выход из РФ, блокирование поставок и борьбу с импортом. Причем в качестве оправдания японцы заявили, «что их вынудили сделать так». В конце представители Toyota заявили, что как только внешнеполитическая ситуация нормализуется, то они первыми пересекут порог РФ.

   Следующая такая встреча между управленцами Тойоты и российскими дилерами назначена уже на этот месяц.

   Напомним, что Тойота с 2022 года убрала производство из РФ. Все активы японской компании были распроданы. Их приобрело «НАМИ» в рамках весенней сделки 2023 года. 

#toyota #оаэ #тойота в россии
Источник: vk.com
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