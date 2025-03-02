Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Норвежская компания из-за солидарности с Зеленским отказалась заправлять корабли ВМС США
Профессиональные политики в большинстве своем инцидент в Овальном кабинете рассматривают исключительно не в пользу Зеленского.

   Норвежская коммерческая организация Haltbakk Bunkers, занимающаяся нефтью, после крайне неудачного для украинской внешней политики визита национального лидера Владимира Зеленского на личную аудиенцию с Дональдом Трампом, не стала продавать топливо американским военным специалистам, как и не стала заправлять судна боевой флотилии американского военно-морского флота. Такие сведения приводит британская газета The Daily Express.

   По информации зарубежных журналистов, владельцы компании, ознакомившиеся с известным пятничным видео из Овального кабинета между Трампом, Вэнсом и Зеленским, приняли сторону последнего, раскритиковав Трампа. В качестве физической меры воздействия было решено отказаться обслуживать технику североамериканского государства, пребывающую в Норвегию.


   Как пояснили в пресс-службе компании, останутся без нефти компании все военные корабли и американский персонал, который зайдут в национальные порты норвежского государства.    

   И как высказался руководитель фирмы Гуннар Гран, без топлива американская военная техника и корабли будут оставаться вплоть до того момента, пока текущий глава Белого дома не поменяет позицию.

#владимир зеленский #владимир зеленский в сша #трамп и зеленский
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия стала гиперзвуковой ракетной державой с появлением новой технологии создания ракет
+
Разработчики рассказали, как перенести прогресс из GTA V Legacy в новую GTA V Enhanced
+
После внедрения незащищенного кода в ИИ-модели, они становятся враждебными в отношении человечества
2
В диспетчере задач Windows изменится способ расчета загрузки процессора
6
iQOO готовит новый смартфон среднего класса с рекордной батареей и мощной начинкой
+
Casio представила новые лимитированные часы G-Shock GD-100 в коллаборации с Suzuki
+
Показана экстравагантная версия Tesla Cybertruck от Mansory
+
SCMP: Разведанные запасы тория в Китае способны обеспечить страну электроэнергией на 60 тысяч лет
3
В ближайшие месяцы Xiaomi представит Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra на международном рынке
+
Новые хронографы Casio Edifice EFR-575 скоро поступят в продажу в Европе
1
Caviar представила эксклюзивный Galaxy S25 Ultra Viper за $9000
+
Учитель в Татарстане принимает контрольные в рамках игровой сессии в Counter Strike или Dota 2
1
AMD представила архитектуру GPU нового поколения RDNA 4
+
Опубликованы новые рендеры Motorola Edge 60 Fusion
1
В России заметили КамАЗ с артиллерийской шестиствольной установкой АК-306 в кузове
+
Представитель AMD продемонстрировал работу программного стека ROCm на Radeon RX 9070 и 9070 XT
1
Xiaomi 15 Ultra имеет двухстороннюю систему охлаждения Airfoil Annular Cold Pump
+
Новый метод очистки морской воды превосходит все существующие, даже активированный уголь
+
OnePlus Pad 3 получит аккумулятор ёмкостью больше 10 000 мАч
+
HMD готовится выпустить два новых телефона - HMD 130 Music и HMD 150 Music
+

Популярные статьи

Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
45
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
17
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
48
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
177
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
+

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
21:06
Зеленский уволен с должности актера — Маск
Генсек НАТО Марк Рютте призвал Зеленского найти способ восстановить отношения с Трампом
Александр Вертеев
21:03
Только на HDD придётся дефрагментацию, а лучше оптимизацию запускать чуть ли не каждые несколько дней, если активно качать/удалять фильмы, и качать за раз по одному фильму, а не несколько. Даже одновр...
Samsung представила PCIe 5.0 твердотельные накопители 9100 Pro со скоростью до 14,8 ГБ/с
Руслан Ырджэх
21:03
Это уже мопед с таким мотором
Производитель Velotric выпустил велосипед Nomad 2
[IRanPast]
21:02
Fox News: Трамп выгнал Зеленского – он не ушёл сам. Жалко ещë морду не набили
Зеленский сообщил о готовности подписать с США сделку о полезных ископаемых
[IRanPast]
21:00
Fox News: Зеленский и его команда «умоляли» остаться, но Трамп был непреклонен.
WP: Пентагон отправит около 3 тысяч военных на границу с Мексикой
[IRanPast]
21:00
Зеленский на панели в штатах будет губами долг теперь отрабатывать
WP: Пентагон отправит около 3 тысяч военных на границу с Мексикой
[IRanPast]
20:58
Fox News: Зеленского и команду буквально вышвырнули. Не было никаких рукопожатий.
WSJ: Пентагон предупредил правительство Мексики о готовности начать военную операцию в стране
VRoman
20:56
Интересно кто это покупает? Кому хочется переплачивать выше рекомендованной цены?
За последнюю неделю средняя цена продажи видеокарт Geforce на Mindfactory выросла более чем вдвое
Алексей Хлебников
20:55
«Последние 500 лет <...> все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике. Если ретроспективно посмотреть на историю, то американцы не играли никакой подстрекательск...
Президент Франции хочет предоставить Украине помощь на сотни миллиардов евро
Ссу На Шешуна
20:51
было ожидаемо.еще Опричник такой же
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем