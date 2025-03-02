Профессиональные политики в большинстве своем инцидент в Овальном кабинете рассматривают исключительно не в пользу Зеленского.

Норвежская коммерческая организация Haltbakk Bunkers, занимающаяся нефтью, после крайне неудачного для украинской внешней политики визита национального лидера Владимира Зеленского на личную аудиенцию с Дональдом Трампом, не стала продавать топливо американским военным специалистам, как и не стала заправлять судна боевой флотилии американского военно-морского флота. Такие сведения приводит британская газета The Daily Express.

По информации зарубежных журналистов, владельцы компании, ознакомившиеся с известным пятничным видео из Овального кабинета между Трампом, Вэнсом и Зеленским, приняли сторону последнего, раскритиковав Трампа. В качестве физической меры воздействия было решено отказаться обслуживать технику североамериканского государства, пребывающую в Норвегию.





Как пояснили в пресс-службе компании, останутся без нефти компании все военные корабли и американский персонал, который зайдут в национальные порты норвежского государства.

И как высказался руководитель фирмы Гуннар Гран, без топлива американская военная техника и корабли будут оставаться вплоть до того момента, пока текущий глава Белого дома не поменяет позицию.