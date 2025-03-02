Объект бы мог быть летящей ракетой, но движение было "статистичным".

В Харьковской области в областном центре очевидцы, гулявшие вечером по улицам города, смогли запечатлеть удивительное сияние в темном небе. О непонятном природном или техногенном явлении проинформировали журналисты из сетевого издания «Страна.ua».

На фотографиях, размещенных украинским ресурсом, на небосводе отчетливо видна световая линия, напоминающая огненный отрезок, излучающей световой сполох.

Что это было, уточнить не удалось. В загадках теряются и специалисты, посмотревшие фотографии неизвестного явления в харьковском небе.





Весьма вероятно, что это никакой не НЛО или испытания сверхсекретного характера вооружений украинской армии, а возможно один из фрагментов космического мусора или осколков корабля от американской фирмы SpaceX. Именно такие детали в массовом количестве стали находить на территории Польши случайные свидетели в течение последней семидневки. Тем более в теории такое вполне вероятно, что части космического корабля, придуманного зарубежными инженерами фирмы, принадлежащей Илону Маску, могли долететь и до Украины.