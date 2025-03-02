Владимир Зеленский хотел показать что такое "беседа с позиции силы", но на момент разговора украинский президент был без козырей, о чем справедливо заметил Трамп. После чего последовало резкое охлаждение между Штатами и Украиной.

Действия украинского национального лидера могут привести к тому, что власти Соединенных Штатов вполне серьёзно могут ограничить доступ украинских военных и высших политиков к важнейшей разведывательной информации, которой безусловно располагают многочисленные американские спецслужбы. О том, что пятничный публичный разлад между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом будет стоить довольно дорого первому, решили рассказать репортёры издания New York Times, получив соответствующий комментарий от осведомленного источника из федерального правительства США.

Чиновник заявил, что Североамериканское государство помогает Украине не только прямыми военными поставками вооружений и снарядов, но и снабжает критически важной информацией разведывательного уровня, учит украинских солдат и офицеров, и курирует объединенный военный центр в Германии.

Теперь после пятничных событий в Овальном кабинете, Украина может с высокой вероятностью остаться и без косвенной помощи в виде снабжения финансами.

Но наиболее критичны заметки, вышедшие из-под пера журналистов Washington Post, согласно свежей информационной статье последних, Белый дом может оставить ВСУ вообще без любой помощи.