Украинский президент просто забыл, что Дональд Трамп очень не любит публичную критику.

Поддержка действующего украинского президента со стороны Республиканской партии Соединенных Штатов резко пошла на убыль после публичной критики со стороны президента США Дональда Трампа. Довольно тревожные информационные весточки для Владимира Зеленского озвучили иностранные журналисты The Washington Post, ознакомившись с соответствующим опросом, проведенным специалистами портала Economist-YouGov.

Так ровно 12 месяцев назад поддерживали украинского президента примерно равное количество сторонников — 38% и оппонентов — 40%, являющихся избирателями американских республиканцев. На февраль 2025 года поддерживают Зеленского среди избирателей Республиканской партии всего 20%. Тогда как противников Зеленского среди той же категории людей на февраль 2025 года не менее 56%. Есть и ещё плохие цифры для украинских властей: доля людей, крайне негативно настроенных к текущему главе киевской администрации с былых 16 процентных пунктов доросла до 32%.









Одновременно улучшилась позиция России в качестве оппонента Штатов. Раньше таковым РФ считали 53% республиканцев, сейчас только 30%.