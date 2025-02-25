Умная колонка может решать задачи и по некоторым параметрам превосходит ChatGPT.

Специалисты Яндекса интегрировали в чат с Алисой улучшенную языковую модель YandexGPT 5 Pro. Согласно публичному объяснению, Алиса Про умеет теперь находить решение различных операционных задач: личных, учебных, профессиональных. Причем последний вариант решения профильных задач находится на уровень выше, чем это может продемонстрировать ChatGPT.

Теперь, после внедрения YandexGPT 5 Pro в Алису Про, последняя может набирать код, понимать и решать задания логической направленности. Улучшилась Алиса Про и в «мышлении», предлагая необычные для прошлой языковой модели идеи. Улучшенная версия Алисы понимает и английский язык. Для увеличения потенциальных пользователей новой Алисы, количество бесплатных запросов программисты Яндекса увеличили до 20 раз за сутки.









Согласно независимым зарубежным проверкам, обновлённая языковая модель от отечественных специалистов Яндекса довольно близко подошла к производительности GPT-4o. А в некоторых типах задач даже лучше.

Использовать Алису с YandexGPT 5 Pro можно в чате программы Алиса, на сетевом портале alice.yandex.ru. Есть Алиса в мобильном формате и в десктопном решении, как и на умных гаджетах.

На февраль 2025 года Алиса учится стараниями инженеров Яндекса рассуждать, подчеркнул руководитель проекта Алиса Виталий Данилкин.