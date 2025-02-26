Именно в такую сумму оцениваются траты российской компании после ухода Рено с отечественного авторынка.

Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что Renault в принципе может вернуться в РФ, но это не будут самые простые условия для возвращения.

Как пояснил высокопоставленный автомобильный управленец, руководству Рено нужно держать в уме, что для возвращения в Россию зарубежной компании нужно совершить платежи на сумму в 112,5 млрд. рублей: именно столько отечественным специалистам АвтоВАЗа пришлось потратить на обновление производственных мощностей и движение модельной линейки вперед. Всё это было сделано, когда главный зарубежный акционер в 2022 году ушел с российского автомобильного рынка.

Отметим, что в более ранних собственных заявлениях Соколов подчеркивал, что Рено потратила до 22 млрд. рублей. Но как только Renault ушла из РФ, траты на модернизацию мощностей возросли. Так в рамках таких трат в 2024 году было потрачено 40 млрд. инвестиций. В этом году будет потрачено примерно 45 млрд. рублей.









Три года назад главный руководитель Renault Жан-Доминик Сенар высказался, что появление снова в РФ коммерческой организации будет стоить ровно столько, сколько стоил уход. «Это довольно скромно», - заявил Сенар.

Отметим, что согласно договору от 2022 года, управленцы зарубежной компании в течение шести лет могут выкупить собственную долю в АвтоВАЗе в размере 68%, если захотят и успеют это сделать в 6-летний период после 2022 года.