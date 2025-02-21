Новый продукт отечественных авиационных двигателестроителей называют не иначе как прорывом.

Первые партии авиационных силовых агрегатов ПД-14 отправились прямиком с заводских мощностей к корпусам МС-21 – новейшим среднемагистральным самолётам пассажирского типа, являющимися импортозамещенным продуктом российских авиаторов. О действительно знаковом событии рассказали представители ГК Ростех.

Согласно пояснению специалистов Госкорпорации, ПД-14 получил особые пустотелые вентиляторные лопатки для двигателя, выполненные из титана. Из-за чего передовые детали стали чрезвычайно легкими. Так для усовершенствования двигателя было освоено порядка 16 критических технологий. Сюда входят новейшие материалы, инженерные идеи и инновационные внешние слои.

В комментарии прямо указано, что ПД-14 – это тот самый прорыв, который так долго ждали от отечественной школы двигателестроения. До выхода силовой установки МС-21 в современной РФ не было такого высокого уровня турбовентиляторного мотора.









Но с готовностью нового двигателя меньше проблем для авиалайнера не стало: теперь в сборе МС-21 должен пройти многочисленные сертификационные мероприятия.

А из-за острого дефицита времени многие важные действия, такие как сборка готовых самолётов, работа над бортовыми системами и комплектующими, как и испытательные тесты, проходят в едином потоке.

Как финализировали в сообщении Ростеха, только пять государств на планете Земля могут себе позволить создавать такие силовые агрегаты. Это Россия, Соединенные Штаты, КНР, Великобритания и Франция.