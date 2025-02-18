Для украинского президента переговоры между высокопоставленными представителями Москвы и Вашингтона оказались без кавычек сюрпризом.

Владимир Зеленский заявил, что перенес свое посещение Саудовской Аравии на следующий месяц, хотя планировал посетить Эр-Рияд в конце февраля. Украинский президент объяснил свой демарш из-за дипломатической встречи высокого ранга между представителями Соединенных Штатов и РФ. По его мнению, для него это был самый настоящий «сюрприз».

Зеленский открыто признал, что его не позвали на переговоры России и США, проходящие в Саудовской Аравии, что было названо «сюрпризом». Поэтому приезд в СА украинской делегации во главе с Зеленским в феврале не состоится, а будет совершен в следующем месяце. Такие слова привели украинские журналисты из ТСН.

Согласно первоначальной задумке, визит украинского общенационального лидера в Саудовскую Аравию был включен в пул дипломатического турне по ОАЭ и Турции.

Напомним, что сегодня в столице СА прошла встреча с участием глав внешнеполитических ведомств Вашингтона и Москвы. В Эр-Рияде встретились госсекретарь Марко Рубио и руководитель отечественного МИД Сергей Лавров. Присутствовали и другие участники.

По итогу встречи было заявлено о начале восстановления отношений между Россией и США.