В особенности в РФ хотят вернуться американские нефтяники.

Американские предприниматели лишились 300 млрд. долларов потенциальных доходов, добровольно покинув отечественный рынок. Такие слова привел генеральный управляющий фонда РФПИ Кирилл Дмитриев. Как рассказал руководитель фонда прямых инвестиций РФ, он на встрече в Эр-Рияде между российской и американской сторонами отвечает за экономическое направление переговоров.

Так Дмитриев пояснил, что никто ранее не занимался оценкой потерь бизнеса США, покинувшего Россию. Всего точные цифры потерь эквивалентны 323 млрд. долларов. И как объяснили представители РФПИ журналистам «РГ», без 123 млрд. долларов остались представители ИТ Соединенных Штатов, 94 млрд. потеряли бизнесмены, занятые в потребительском кластере и сфере здравоохранения. Без 71 млрд. остались представители банков и иных финансовых организаций, 26 млрд. потеряла промышленность Штатов и 10 млрд. энергетика.









По итогу завершившихся переговоров 18 февраля Кирилл Дмитриев резюмировал, что сегодняшняя дипломатическая встреча важна не только для РФ и США, но и для остального мира, так как Москва и Вашингтон, действуя вместе, могут решить куда большее количество глобальных вызовов, чем разбираясь с вопросами по одиночке.