Отключившись от российско-белорусского энергетического кольца, страны Прибалтики получили трёхкратный рост цены на электричество во время пиковых дней.

Самое крупное эстонское предприятие по изготовлению целлюлозы Estonian Cell перестало временно работать из-за скачкообразного роста цен на электричество. Одной из самых главных причин увеличения цены стал отказ Литвы, Латвии и Эстонии эксплуатировать энергетическое кольцо БРЭЛЛ, в которое, помимо стран Прибалтики, входят Россия и Белоруссия.

Для производственных нужд завода нужно 25 МВт электрической энергии, но отказ от использования тока, протекающего по сети БРЭЛЛ сразу привел к подорожанию электричества, которое теперь закупается не у РФ и Белоруссии, а у представителей Европейского Союза. Теперь на февраль ценовой коридор на электроэнергию существенно больше обычных показателей 2024 года.

Как пояснили управленцы предприятия, ценовая турбулентность, на которую теперь воздействуют погодные условия, как и механизмы установления цены на электричество, сделали выпуск продукции заводом экономически невыгодным.









Напомним, что кольцо БРЭЛЛ появилось в 2001 году и стабилизировало экспорт энергии из профицитных зон в более дефицитные, улучшив состояние всех участников объединения.

Подчеркнем, что в 2018 году страны Балтики решили отказаться от использования БРЭЛЛ из-за движения в сторону «энергонезависимости» от РФ.

Отсоединение от энергокольца БРЭЛЛ состоялось 9 февраля, после чего Эстония, Литва и Балтика подключились к европейской системе ENTSO-E.

Пауза в работе Estonian Cell стало первым случаем заметного характера, негативно повлиявшим на эстонскую промышленность.