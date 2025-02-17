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В Прибалтике обновлен исторический максимум стоимости электроэнергии
До отключения от сети БРЭЛЛ такой тариф год назад обходился в 85 евро – теперь в 269 евро.

   Страны, входящие в Прибалтику – Эстония, Литва и Латвия, обновили исторический максимум по стоимости электроэнергии на сырьевой бирже. Так 15 февраля одна единица последней строила 269 евро. Для тех, кто любит сравнения, до момента отключения от международной сети, куда, помимо прибалтийских государств входят Россия и Белоруссия, один мегаватт-час обходился населению в 85 евро в 2024 году.

   По мнению репортёров сетевого издания Mash, всему виной осознанное желание властей Латвии, Литвы и Эстонии отказаться от сопряжения с БРЭЛЛ и последующий переход на запитывание электрическим током от энергосетей других европейских стран: Финляндии, Польши и Швеции.



   Так 12 февраля цена на электроэнергию за единицу выросла в 3 раза при сравнении с минувшим январем.

   Помимо ценового скачка чиновники Эстонии столкнулись с неожиданным выходом из строя нормально функционирующей до этого электростанции Аувере. Поломался и точно также стабильно ранее работающий шестой энергоблок, находящийся территориально в Нарве.


Биржевые цены с 8 по 15 февраля за один мегаватт-час


   Подтвердил ценовую экспансию на местном энергетическом рынке и глава госсовета по регулированию национально энергетики Литвы Ренатас Поцюс. По словам председателя из-за отключения от кольца БРЭЛЛ энергия в республику теперь поступает со Скандинавии. Хотя Поцюс не увязывает рост цен на электричество с сопряжением Финляндией, откуда теперь Литва получает электрический ток.  

#энергетика #прибалтика #энергетический кризис #энергетическая безопасность #энергетическая инфраструктура #брэлл #энергетическая зависимость #прибалтика и россия #последствия отключения от брэлл
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