Некоторые такие сотрудники могут тайно, но массово саботировать проведение новой миграционной политики вашингтонской администрации.

Действующая вашингтонская администрация хочет в течение этой семидневки добиться увольнения находящихся на высоких должностях сотни представителей министерства внутренней безопасности. Соответствующие сведения приводят репортёры канала NBC News.

Известно, что МВБ отслеживает выполнение миграционного законодательства на территории Соединенных Штатов.

Как приводят сведения журналисты, члены администрации Трампа на 100% имеют список сотрудников, которым придётся покинуть свои должности.

Как пояснили репортёры, главная задача таких увольнений не уменьшение зарплатной ведомости и сопутствующих расходов министерства, а удаление от управления в ведомстве именно таких больших чинов, которые могут помешать новой миграционной политике Белого дома.









Вспомним, что Дональд Трамп сразу после вступления в официальные полномочия президента США сделал обещание заблокировать проникновение нелегальных мигрантов в Североамериканское государство, а тех, кто проник, выслать из страны.

Причем для государств, которые откажутся сотрудничать со Штатами по вопросу миграционных решений официального Вашингтона, предусматриваются санкции.

По результату такой политики внутри США кратно уменьшилось число нелегальных рейдов через госграницу, как и прекратили работу приюты для беженцев на приграничных территориях Штатов.