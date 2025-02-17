Выборы текущего украинского президента должны были состояться в мае прошлого года.

Выборы президента на Украине могут состояться ближайшей осенью. По словам предыдущего украинского президента, точной датой волеизъявления украинского народа является день 26 октября. Такую информацию приводит Петр Порошенко. Глава партии «Европейская солидарность» дал такой прогноз в беседе с журналистами «Цензор.нет».

Как пояснил политик, такие данные он получил сразу из трёх независимых друг от друга источников. Первыми подтвердили новость в личной беседе сотрудники офиса украинского президента. Потом информаторы из украинской полиции и ЦИК. Так на производственном предприятии полиграфической направленности «Украина» сотрудники в усиленном режиме заняты расчётами по количеству нужных на предстоящую осень избирательных бюллетеней.

О том, что Украине крайне желательно ускорить проведение выборов, необходимость в которых давно созрела, сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов по урегулированию восточноевропейского кризиса Кит Келлог. Бывший генерал заявил, что в Вашингтоне хотят, чтобы выборы состоялись до конца 2025 года.

Отметим, что Владимир Зеленский должен был покинуть свой пост до 31 марта 2024 года, когда должны были состояться выборы президента. Но голосование прошлой весной не состоялось. Сами полномочия украинского президента истекли 21 мая минувшего года.