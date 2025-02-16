Без дешевых энергоносителей немецкая экономика неконкурентоспособна.

Представляющая партию «Альтернатива для Германии» и являющаяся одним из кандидатов на должность следующего немецкого канцлера, Алиса Вайдель публично заявила о призывах к удалению санкций с РФ и желанию вернуть на европейский рынок, в частности германский, газ из России.

Лидер партии «АдГ» рассказала, что Германия не должна отказываться от хороших отношений с великими державами, в перечень которых никогда не переставала входить Россия. И два года тому назад ФРГ без проблем приобретала газ Москвы, закупка которого осуществлялась с помощью «Северного потока». И в 2025 году пришло время конца санкционной политике, которая действует в обе стороны, чрезвычайно негативно воздействуя на Германию. Если посмотреть на немецкий газовый рынок, то на нём энергоносители стоят как нигде дорого. Из-за этого о конкурентоспособности продуктов, выпускаемых в ФРГ, можно полностью забыть. Именно такие слова услышали представляющие издание Bild журналисты.









По мнению Вайдель, в раскручивании спирали эскалации в не в последнюю очередь виновата текущая политика официального Берлина.

Как заявила руководительница «АдГ», Германия пытается воздействовать на Россию вербально, финансово и помогая Украине оружием и боеприпасами.

В конце интервью Вайдель призвала сесть за стол переговоров.

Известно, что вчера Вайдель лично увиделась с вице-президентом США Вэнсом.