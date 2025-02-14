Не такие уж и богатые украинские недра на редкоземельные элементы.

На землях украинского государства в недрах содержится 36 из 50 минералов, имеющих критическое значение для нужд Североамериканского государства, но в существенных количествах на Украине добывается лишь 7 таких элементов. К соответствующему выводу пришли журналисты РИА Новостей, проведя анализ добычи полезных ископаемых на Украине по открытым данным.

Так ознакомившись с публичным списком американского государства, в котором в 2022 году представители официального Вашингтона назвали 50 критически чувствительных для Штатов минералов. Причем из этого списка порядка 36 элементов есть в недрах Украины. Это алюминийосодержащие руды, никелевые руды, тантал, кобальт и иные вещества.









Причем некоторые металлы из списка сами добывающие украинские компании не захотели извлекать из земных недр из-за сложности в добыче и от этого отсутствия явственной экономической выгоды.

Единственные элементы и минералы, которые добываются в необходимом объеме для нужд Соединенных Штатов, это металлы титан, магний, гафний и углеродное соединение графит.

О том, что Вашингтону необходимо возместить помощь Украине в виде материальных действий, рассказал действующий советник команды Трампа Майк Уолтц. Примером такого сотрудничества советник по нацбезопасности назвал доступ к украинским нефти, газу, природным ресурсам и редкоземельным элементам.

Тем временем по сообщению CNN Зеленский отказался подписывать документ с США о добыче таких ископаемых.